Bei der Analyse der Divergenzen der Ökonomie beider Länder muss zuerst mit den Mythen, die beide umgeben, aufgeräumt werden: in den USA wird man nicht mehr vom Tellerwäscher zum Millionär und China ist kein kommunistisches Land. Ein Drittel der US-Bevölkerung ist abgehängt und kommt ökonomisch nicht vor. Wer überschuldet oder illiquide ist, der hat in einem Land, in dem der Konsum Alles ist, keine Optionen mehr. Ein Tagesausflug nach Peking genügt und man sieht, dass sich der kapitalistische Traum, der Amerika groß gemacht hat, in der Volksrepublik seinen Widergänger findet. In den Glasfassaden der Shopping Malls und den getönten Scheiben deutscher Luxusautomobile spiegelt sich das, was einmal der Aufstieg in der US-amerikanischen Mittelschicht gewesen ist. Die beiden Kontrahenten könnten sich hier näher nicht sein.