Diese Fragen zu stellen und im parlamentarischen Diskurs mit allen gesellschaftlichen Akteuren zu einem guten Ergebnis zu führen, daran muss eine Regierung gemessen werden. Donald Trump persönlich hat hier am wenigsten geleistet: die Steuersenkung für die Superreichen spricht Bände. Die Rhetorik, dass Effekte zum Wohle der Allgemeinheit aufträten, verfängt nicht. Denn politische Gestaltung darf nicht vom guten Willen derer abhängen, deren Vorteile und Gewinne von Veränderung betroffen werden. Sollte es also in der Tat dazu kommen – was im Moment noch kontrovers diskutiert wird – dass aufgrund der Steuersenkungen für Reiche mehr Jobs entstehen, wäre das in erster Linie eine Leistung der Wirtschaft und nicht der Regierung.