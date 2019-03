Trump hat nun alle Chancen, wiedergewählt zu werden. In der Tat stand meiner Meinung nach zwischen Donald Trump und seinem Wahlsieg 2020 ohnehin nur Robert Mueller, denn diejenigen, die Donald Trump 2016 gewählt haben, dürften von seiner Amtsführung eher überzeugt als abgestoßen sein. Einzig und allein rechtlich haltbare Vorwürfe und ein Verfahren hätten sie vielleicht von ihrer Meinung abbringen können. So stehen die Zeichen auf Wiederwahl und den Demokraten stünde es gut zu Gesicht, einen versöhnlichen Kandidaten wie Joe Biden aufzustellen, der es in den Staaten mit den Wechselwählern schaffen könnte, die Stimmung für die Demokraten zu drehen. Eine überlinke Kandidatin wie Alexandria Ocasio-Cortez, die eine Steuer für Reiche von 70 Prozent fordert, wird keine Chancen haben in einem Land, das chronische Schmerzen gegen alles, was wie Sozialismus aussieht, entwickelt hat.