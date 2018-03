Görlachs Gedanken: Die Erfolge des Donald Trump

Auch die Entscheidung von Donald Trump, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, hat Deutlichkeit gebracht und damit ein Tauziehen im Nahen Osten beendet. Obschon die Länder des Westens eine Zwei-Staaten-Lösung schon lange präferieren, haben viele von ihnen dennoch über Jahre hinweg hohe Summen an palästinensische Gruppen überwiesen, für die die Vernichtung Israels erstes Gebot ist. Das kann nicht zusammengehen und so natürlich den blutigen Konflikt nicht entschärfen, geschweige denn lösen. Die USA stehen, wie die Bundesrepublik Deutschland auch, zuerst an der Seite Israels, bevor sie an der Seite seiner Nachbarn stehen. Deswegen kann man natürlich trotzdem Lösungen favorisieren und umzusetzen suchen, die in eine friedliche und gleichberechtigte Zukunft weisen. Wenn es aber heißt, Israel oder Palästina, dann ist die Antwort, die Washington nun gibt, Israel. Alle Beteiligten wissen damit, woran sie sind.