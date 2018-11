Für Trump ist der Iran dennoch der größte Aggressor in der Region. Diese Rhetorik wirkt allerdings - zumal im vierten Jahr in dem Saudi-Arabien einen erbarmungslosen Krieg gegen die Zivilbevölkerung des Jemen führt und ungeniert den Regimekritiker Jamal Khashoggi massakrieren ließ - mehr als schal.



Zur selben Zeit zieht Trump gegen die sogenannte „Karawane“ aus Flüchtlingen, die sich ihren Weg durch Mittelamerika und Mexiko an die US-Grenze bahnen, zu Felde. Soldaten sind in Bereitschaft versetzt, um die Asylsuchenden von einem Grenzübertritt abzuhalten. Einige größere News-Outlets, darunter auch der konservative Sender FOX, aber auch die Social-Media-Plattform Facebook haben aufgehört, einen Wahlkampf-Spots von Herrn Trump gegen die Flüchtlinge zu senden. Er sei rassistisch und werde daher nicht mehr ausgestrahlt beziehungsweise gezeigt.