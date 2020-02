Auf dem Land mag man den Klimawandel also vielleicht leugnen, in der Stadt kommen Tausende zu den „Fridays for Future”-Demonstrationen. Es ist nicht zuletzt der Raubbau an der Natur, der deutlich macht, warum eine allein auf Wachstum als Kennziffer basierende Wirtschaft nicht unser Modell für die Zukunft sein kann. Diese Einsicht hat sich in den vergangenen Jahren Bahn gebrochen, was das aber konkret heißt — politisch und ökonomisch —, wie es praktisch umsetzbar ist und unser Leben verändern wird, darüber beginnt die Debatte erst jetzt. Nicht weniger als die Zukunft des Gesellschaftsvertrags wird diskutiert, wenn diese drei Trends — fairer Kapitalismus, neue Technologien und Klimaschutz — zusammengeführt werden, so wie es derzeit in den USA geschieht.