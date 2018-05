China lebt den amerikanischen Traum

Beide Länder kämpfen zur gleichen Zeit an derselben Stelle: in China wurde mit der Kulturrevolution alles Alte zerstört. Heute versucht man, im Reich der Mitte durch Rückbezug auf die Lehre des Konfuzius die Bürger zu einem guten Leben zu erziehen. Das kann schon mal ganz klein beginnen, nämlich mit der Aufforderung, nicht einfach so auf die Straße zu spucken. In den USA haben viele Menschen in abgehängten Regionen ein Drogenproblem. Der Vorteil der USA wiederum ist, dass dort die Freiheitsrechte des Bürgers von jeher als Abwehr gegen den Staat verstanden werden und als Ermächtigung, selbst ökonomisch tätig zu werden.