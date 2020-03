In Sachen Flüchtlingspolitik darf sich die EU nicht von Erdogan unter Druck setzen lassen. Jeder Forderung, nun gegenüber den Flüchtlingen moralisch handeln zu müssen, muss die Feststellung vorausgehen, dass der türkische Machthaber die Flüchtlinge für seine Zwecke instrumentalisiert und ausgenutzt hat. An der griechischen Grenze angelangt, dürfen sie nicht mehr zurück in die Türkei kehren. Sicherheitskräfte verstellen ihnen den Weg. Erdogan facht also weiter diesen Konflikt an. Es ist dennoch gut, dass man sich nun in Europa darauf verständigt, unbegleitete Kinder und Familien mit kleinen Kindern in Europa aufzunehmen.