In einem Moment, in dem in Europa viel über unsere Identität nachgedacht und räsoniert wird, kann der „Call to Action“ gegenüber China uns neu zusammenführen: Die Europäische Union, darüber hinaus die demokratische Welt, sind der Verbund von Staaten, in denen die Menschenrechte anerkannt und in Gesetz und Rechtsprechung überführt sind. In diesem Sinne sind wir ein Staatenbund oder eine Föderation: nicht, weil wir Souveränität abgäben, sondern weil unsere verschiedenen Staaten auf derselben philosophischen und rechtlichen Grundlage stehen. Hier sind wir in Europa, in Deutschland, verbunden westlichen Ländern, aber darüber hinaus mit anderen liberalen Demokratien wie denen in Japan, Südkorea und Taiwan.