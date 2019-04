Warum sind einige so rigoros in ihrem Urteil, dass sie selbst das Vergangene in die Neid-Debatten der Gegenwart einbeziehen? Neid, so sagt der französische Philosoph Rene Girard, tritt auf in Zeiten von Verknappung der Ressourcen, in Momenten, in denen das ökonomische Geschick von Gruppen unsicher ist. Wir leben in einer solchen Zeit. Der Neid führt am Ende dazu, so Girard, dass ein Sündenbock gefunden werden muss, der all das Negative personifiziert: Im Pariser Fall sind es die reichen Franzosen, die Geld geben, um die Kirche wieder aufzubauen. Während dieser Debatte, hungern allerdings die Armen weiter und Notre Dame bleibt ohne Dach. Keines der drängenden Probleme wird gelöst, wenn man die ran lässt, die Äpfel mit Birnen vergleichen.