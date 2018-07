Präsident Obama geriet unter massiven Beschuss, weil er die Möglichkeiten des Waffenerwerbs an einen erweiterten Background-Check knüpfen wollte. Die Waffenlobby ist also in der Lage, die öffentliche Meinung so zu drehen, dass der Verkauf von Waffen in jedem Fall, ausnahmslos, vom Zweiten Amendement der US-Verfassung gedeckt sei. In diese Gemengelage schlägt diese Nachricht wie eine Bombe ein: der 3D-Druck einer Schusswaffe, in einem entsprechenden Drucker, soll demnach ein Grundrecht aller Amerikaner sein! Eine solche Waffe hätte nicht nur keine Seriennummer, aus Kunststoff gedruckt wäre sie von keinem Metalldetektor aufzuspüren. Als die Vorlage für solche Waffen 2013 zum ersten Mal online gestellt wurden, griff das US-Außenministerium ein: Unter Hinweis auf das Gesetz zum Export von Waffen konnte das Außenministerium den Erfinder der 3D-Gun zwingen, seine Vorlagen aus dem Netz zu nehmen. Nunmehr, unter der Ägide von Donald Trump, hat die Regierung ihre Bedenken gegen solche Schusswaffen zurück gezogen. Anhänger der Waffenlobby argumentieren, dass die Qualität der ausgedruckten Waffen und der Anschaffungspreis eines solchen Druckers viele Kriminelle davon abhalten würde, ihre Waffen künftig auszudrucken. In einem Land, dessen größtes Problem die Toten durch Schusswaffen sind, wirkt eine Argumentation wie diese reichlich sarkastisch.