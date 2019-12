Es handelt sich, nach US-amerikanischem Maßstab, bei dem, wie die Holocaust-Leugnung in Deutschland geregelt ist, um einen Eingriff in die Meinungsfreiheit, weil man in den Vereinigten Staaten die Redefreiheit sehr weit interpretiert. Die Executive Order des Präsidenten mutet unter diesem Gesichtspunkt in der Tat seltsam an. Gleichzeitig reagiert das Weiße Haus hier auf den Kongress, der sich in den vergangenen Jahren nicht auf ein entsprechendes Gesetz einigen konnte. Das Weiße Haus nimmt bei seiner Bestimmung von Anti-Semitismus dann auch Maß an der Definition, wie sie in anderen Bundesbehörden, zum Beispiel dem Außenministerium, genommen wird. Das Thema schwelte also lange.