Für Europa ist diese neue Entwicklung alles andere als ideal. Konkrete Szenarien wie die des Kalten Krieges, wonach die Alte Welt Austragungsort eines atomaren Bombardements zwischen USA und UdSSR werden würde, im Moment nicht akut. Aber ein Russland, das sich außenpolitisch expansiv zeigt, kann genauso wenig in Paris, Warschau, Berlin und London ruhig schlafen lassen, wie die USA, deren Führung sich von den Partnern in Europa loskoppelt. Was wird nun aus den Europäern in einer Welt, in der die Trumps, Putins, Xis, Erdogans den Ton angeben? Die Welt, die wir kennen, beruht auf Verträgen und ihrer Einhaltung.

Schon die Alten haben nicht ohne Grund den Leitsatz „pacta sunt servanda“ ausgegeben. Was zählen Verträge denn heute noch? Wie verlässlich sind sie und von welcher Dauer? Die Europäer scheiden sich von den Briten mustergültig in dem Sinne, als sie das tun, was die Regelwerke verlangen. Diese politische Verlässlichkeit hat eine direkte Verbindung und Auswirkungen auf das ökonomische System, die Rechtssicherheit von Investitionen und die Bestimmungen des Handels. Einmal mehr legt Donald Trump die Axt an den Baum, den die USA selbst gepflanzt haben. Man kann nicht umhin mit großen Augen zu staunen, wie sich ein Land selbst so demontiert und dabei die ganze Welt mit an den Rand des Kollapses zieht.