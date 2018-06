Darüber lässt sich diskutieren, aber letztlich kann nichts darüber hinwegtäuschen, dass das, was die Attraktivität der USA einmal ausgemacht hat, unter der Ägide von Donald Trump verschwunden ist. Aus dem "Land der unbegrenzten Möglichkeiten", in dem man “vom Tellerwäscher zum Millionär" werden konnte, ist eine fremdenfeindliche Bastion geworden. Die neueste Entwicklung, wonach beim illegalen Grenzübertritt Kinder von ihren Eltern getrennt werden, stellt den einst so inklusiven Narrativ der USA erneut in Frage. Sowohl die First Lady als auch die Tochter des Präsidenten haben in öffentlichen Statements die Härte dieser Maßnahmen kritisiert. Das dürfte nun der Weltöffentlichkeit vor Augen führen, wie gespalten die USA in dieser (und anderen Fragen) wirklich sind: der Riss geht durch die Familien.