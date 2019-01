Das ist etliche Jahre vor der Flüchtlingskrise, der Wahl von Donald Trump oder dem Brexit geschehen. Der Konflikt war ein Lehrstück, in dem einige damals den heraufziehenden Konflikt zwischen den Generationen sahen: Die Jüngeren wollten mehrheitlich den Bahnhof, weil sie so täglich Zeit sparen würden auf dem Weg zur Arbeit und nach Hause. Die Älteren wollten lieber, dass alles so bleibt wie es ist – alle Bäume inklusive. Die Polarisierung in den USA oder auch in Brexit-England erfolgt ebenfalls entlang der Generationenlinie: Die Jüngeren, die in der Stadt leben und studiert haben, ticken liberal. Die Älteren auf dem Land und in der Provinz konservativ.