Görlachs Gedanken: Überall auf der Welt kämpft das Alte gegen das Neue

In Taiwan wie an vielen anderen Orten der Welt regt sich Widerstand gegen diese Angleichung, meist vorgemacht und propagiert von religiösen Autoritäten, die auf religiösen Weltbildern beharren wollen, die aus einer Zeit stammen, in der von Menschenrechten nicht die Rede war. Auch in Taiwan haben US-amerikanische Evangelikale mit Geld Stimmung gegen die „Ehe für alle gemacht“. Und auch der Buddhismus, der in folkloristischen Varianten in Taiwan zu Hause ist, sprang ins Feld: dort gilt die väterliche Linie als jene, über die die Vorfahren verehrt werden. Ohne männlichen Nachwuchs stirbt nach diesem Glauben die Verbindung ins Jenseits ab. Europäern ist das nicht fremd. In Polen kämpft der antisemitische, homophobe Arm der katholischen Kirche gegen jede Modernisierung, in Ungarn ruft Machthaber Orban einen katholischen Staat aus, mit heftigen Hieben gegen Juden und Muslime, die sich fortan in Ungarn nicht mehr wohlfühlen sollen.