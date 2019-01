Die US-Diplomatie in Deutschland ist hemdsärmelig geworden: der Botschafter der Vereinigten Staaten hat deutsche Firmen gewarnt, sich an der Pipeline Nordstream 2 zu beteiligen. Sie gefährdeten durch ihr Tun die Energiesicherheit Europas, denn das Projekt, das russisches Gas nach Deutschland pumpen soll, mache die Europäer abhängig von Russland. In der Tat wurden in der Vergangenheit Sicherheitsbedenken geäußert, vor allem in Dänemark. Der Nachbar des Bundesrepublik hat das Projekt noch nicht genehmigt. In Moskau hat man sich bereits für eine alternative Route entschieden, sollte Kopenhagen bei seinem Nein bleiben.