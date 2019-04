Die Debatte in Mexiko und den USA erinnert an die Diskussionen im Anschluss an die Aufnahme der syrischen Kriegsflüchtlinge in Europa im Herbst 2015. Auch in Deutschland wird seitdem darüber spekuliert, wie viele gefährliche Personen sich unter die Menschen gemischt haben, die vor ihnen aus der Kriegsregion geflohen sind. Es scheint Teil der Strategie dieser Gefährder zu sein, die Aufnahmegesellschaften zu verunsichern und zu erschüttern. Allein durch die Szenarien der Angst, die durch die Unsicherheit geschürt werden – natürlich auf Kosten derer, die wirklich in Not sind.