Warum Deutschland beim Syrien-Angriff nicht mitmachte

Es heißt, "der Westen" habe völkerrechtswidrig in Syrien bombardiert. Diese Lesart ist vor allem für jene in Deutschland attraktiv, die Russland als Akteur auf der globalen Ebene zuneigen und von den USA eher Abstand halten möchten. In der Tat ist die Bilanz der Vereinigten Staaten in diesem Jahrhundert in dieser Weltregion verheerend: da ist der Irak-Krieg von George W. Bush, den es nie hätte geben dürfen. Da ist die “rote Linie”, die Barack Obama dem syrischen Diktator bedeutet hat, nicht zu überschreiten. Da ist die Ankündigung von Donald Trump, in Syrien nicht weiter aktiv sein und keine aktive Rolle beim Wiederaufbau des Landes übernehmen zu wollen.