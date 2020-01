In der globalisierten Welt mit ihrem beständigen Waren-, Personen-, Finanz- und Ideenverkehr erinnert das Virus an zweierlei: Erstens mahnt es an die notwendige Zusammenarbeit von Nationen zu denken, deren Grenzen für ein tödliches Virus kein Hindernis darstellen. Um einer solchen Herausforderung begegnen zu können, gibt es internationale Institutionen wie die WHO. Ohne ihren koordinierten Einsatz wären die Auswirkungen des Coronavirus um ein vielfaches verheerender. Das ist wichtig zu betonen in einer Zeit, in der es in vielen Ländern isolationistische Bestrebungen gibt, die auf den Rest der Welt nichts geben und vorgeben, dass die eigene Nation „first“ kommt.