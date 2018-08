Es ist interessant zu beobachten, dass sich, wenn es um die politische Komponente, die Stabilität der Demokratie, geht, von der wir gesprochen haben, der Blick auf der Unabhängigkeit der Gerichte verharrt. Eine ähnliche Stellung hat, im ökonomischen Gewerk, die Zentralbank: beide Akteure müssen unabhängig sein, um Anlegern (und darüber hinaus auch den Menschen, die in einem solchen Land leben) zu signalisieren und institutionell verankert zu versichern, dass nicht Willkür herrscht, sondern das Recht. Dass die Lira auf Talfahrt gegangen ist, ist eine logische Konsequenz aus der Transformation der Türkei von einer Demokratie in eine Autokratie. Wenn Erdogan den Türken nun zuruft, sie hätten Allah an ihrer Seite, weswegen ihnen (und ihrer Währung) keiner etwas anhaben könne, sie gleichzeitig aber dazu auffordert, ausländische Währungen in die stetig an Wert verlierende türkische Lira umzutauschen, dann kann das in keiner Weise die Anleger beruhigen. Es sollte auch die Türken aufrütteln. Denn ihre Gerichte sind nicht mehr unabhängig.