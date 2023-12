Golfemirat Emir von Kuwait im Alter von 86 Jahren gestorben

16. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Scheich Nawaf al-Ahmed Al-Jaber Al Sabah ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Bild: Bild: dpa

Der Emir des Golfemirats Kuwait ist tot. Scheich Nawaf al-Ahmed Al Sabah, Staatsoberhaupt des ölreichen Staats am Persischen Golf, starb im Alter von 86 Jahren, wie das Königshaus berichtete. „Wir trauern mit dem kuwaitischen Volk, den arabischen und islamischen Nationen und den befreundeten Völkern der Welt um den Emir des Landes”, hieß es in einer im Fernsehen übertragenen Erklärung. Seit Ende November war der Emir wegen Gesundheitsbeschwerden in medizinischer Behandlung.