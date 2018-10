Google, Facebook und Co. Ratspräsidentschaft will Digitalsteuer vor dem Aus bewahren

BrüsselDie österreichische EU-Ratspräsidentschaft will mit einem neuen Kompromissvorschlag die hochumstrittene Steuer für Internet-Konzerne in Europa retten. Die geplante Abgabe von drei Prozent auf die Digital-Umsätze von Facebook, Google und Co solle an einem bestimmten Datum auslaufen, heißt es in einem Reuters am Mittwoch vorliegenden Dokument. Damit will Österreich den Widerstand unter den Mitgliedsländern brechen.