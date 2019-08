Grace 1: Iranischer Tanker soll Gibraltar trotz US-Anordnung doch bald verlassen

Madrid Der in Gibraltar festgesetzte iranische Supertanker kann nach Angaben seiner Schiffsagentur in 24 bis 48 Stunden abfahren. Die Vorbereitungen seien im Gange und es werde erwartet, dass eine neue Besatzung aus Indern und Ukrainern den Öltanker führen werde, sagte Astralship-Chef Richard de la Rosa am Samstag. Am Vortag hatte die US-Regierung noch eine Gerichtsanordnung zur Beschlagnahmung des Schiffs bekannt gegeben.