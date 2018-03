Gratis-Nahverkehr: Wie die Welt das kostenlose Bus- und Bahnfahren erprobt

Die Großstädte Melbourne, Perth und Adelaide bieten auf einigen Strecken in der Innenstadt kostenlosen öffentlichen Nahverkehr an. In Melbourne, der zweitgrößten Stadt des Landes, ist die Tram teilweise gratis. In Perth an der Westküste muss in der U-Bahn auf einer kurzen Strecke nichts bezahlt werden. In Adelaide an der Südküste sind die Busse im gesamten Zentrum kostenlos.