Grenze zwischen USA und Kanada FBI untersucht Auto-Explosion im US-Bundesstaat New York

22. November 2023 | Quelle: dpa

Polizisten sperren den Eingang zur Rainbow Bridge im Bundesstaat New York. Bild: Bild: dpa

Niagara Falls (dpa) -An der Grenze zwischen den USA und Kanada ist ein Auto explodiert. Der Vorfall sei am Grenzübergang zwischen dem US-Bundesstaat New York und der kanadischen Provinz Ontario in der Nähe der berühmten Niagarafälle geschehen, teilte die Gouverneurin des Bundesstaates New York, Kathy Hochul, am Mittwoch per Kurznachrichtendienst X, vormals Twitter, mit.