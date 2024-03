Mit einer Entscheidung des Supreme Courts am Dienstag trat das Gesetz dann aber für wenige Stunden in Texas in Kraft. Für den Bundesstaat war das ein Etappensieg. Ob es in dieser Zeit bereits erste Festnahmen gegeben hat, ist Berichten zufolge bisher unklar. Das Weiße Haus teilte laut US-Medien mit, dass das Gesetz Texas unsicherer mache und „Chaos und Verwirrung” an der Südgrenze stifte.