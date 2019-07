Grenzkontrollen: Johnson fordert von EU Verzicht auf Backstop – und droht mit ungeregeltem Brexit

Allerdings soll Großbritannien auch nach dem Brexit in der Zoll-Union mit der EU verbleiben, bis Alternativen zu einer harten Grenze mit Personen- und Warenkontrollen gefunden werden. Dies sieht der zwischen der Vorgängerin von Johnson, Theresa May, und der EU vergangenen November vereinbarte Brexit-Vertrag vor. Allerdings hat das britische Parlament mehrmals die Zustimmung zu dem Vertrag verweigert, was zum Rücktritt von May führte.