Grenzkontrollen: Österreich will Grenzen zu Deutschland stärker kontrollieren

WienDer österreichische Innenminister Herbert Kickl will die Grenzen zu Deutschland ab der zweiten Jahreshälfte verstärkt kontrollieren. In einem Brief an die EU-Kommission habe er angekündigt, dass sich Österreich das Recht zur Kontrolle jeder Grenze herausnehme. „Ab 1. Juli kann es somit passieren, dass wir Richtung Deutschland kontrollieren“, sagte der FPÖ-Politiker in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit der Tageszeitung „Salzburger Nachrichten“.