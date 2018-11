Grenzregelung für Irland Brexit-Minister fordert offenbar Überprüfungsmechanismus

Großbritannien will die EU Ende März 2019 verlassen. Die Regelung des Grenzverkehrs zwischen Irland und Nordirland ist der größte Streitpunkt in den Brexit-Verhandlungen. Laut „Sunday Times“ hat May die Zusicherung aus Brüssel erhalten, dass Großbritannien auch nach dem EU-Austritt in der Zollunion bleiben könne, um eine harte Grenze zu vermeiden. Mays Kabinett werde am Dienstag zusammenkommen, um über den Plan zu beraten.