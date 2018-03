Grenzschutz EU unterstützt Türkei wohl mit Millionenbeträgen beim Grenzschutz

23. März 2018 , aktualisiert 23. März 2018, 19:02 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

80 Millionen Euro – diese Summe hat die EU der Türkei für ihren Grenzschutz zur Verfügung gestellt. So will sie illegale Grenzüberschritte in die EU verhindern.