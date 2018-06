Grenzstreit: US-Militär soll 20.000 Migranten unterbringen

WashingtonIn US-Militärbasen sollen bis zu 20.000 illegal in die Vereinigten Staaten eingewanderte Migranten untergebracht werden. Das gab die US-Regierung von Präsident Donald Trump am Donnerstag bekannt, ohne zu sagen, ob die Betten für Kinder oder für ganze Familien zur Verfügung gestellt werden sollen. Trumps Verfügung vom Vortag, nach der illegal eingewanderte Familien nicht mehr getrennt werden sollen, sorgte indes für Chaos an der Grenze.