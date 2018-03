Grenzübertritt: Griechische Soldaten in der Türkei wegen Spionageverdacht inhaftiert

Der Zwischenfall ereignete sich nach Angaben des griechischen Heeres am Donnerstag. In der Region des Grenzflusses Evros (türkisch: Meric) hatte es in den vergangenen Tagen stark geschneit. Zudem herrschte am Donnerstag dichter Nebel in der Region. Die beiden griechischen Militärs hätten sich „offenbar verlaufen“, hieß es in der Erklärung des griechischen Heeres weiter.