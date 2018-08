Grenzwallprojekt: US-Rechnungshof warnt vor Kostenexplosion bei geplanter Grenzmauer zu Mexiko

Jim Crumpacker vom zuständigen Heimatschutzministerium verteidigte das Vorgehen der Behörden. Diese hielten sich bei der Einschätzung von Kosten und Budgets für Mauerteile an bewährte Verfahren. Der Abgeordnete Bennie Thompson, der den Rechnungshofbericht angefordert hatte, übte indes scharfe Kritik an der Regierung. Diese habe mit hastiger Vorgehensweise wichtige und gängige Abläufe ignoriert. „Offen gestanden hat die Regierung keine Ahnung, was sie tut und muss zur Rechenschaft gezogen werden“, erklärte der Demokrat weiter.