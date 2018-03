Griechenland-Poker: Schuldenstreit überschattet entscheidende Runde

BrüsselDeutschland sieht gute Chancen für frische Kredite an das überschuldete Griechenland. „Ich hoffe, dass wir heute zu einer Lösung kommen, die politisch die Sache abschließt“, sagte Finanzminister Wolfgang Schäuble am Montag vor Beratungen der Euro-Finanzminister in Brüssel. Doch überschattete erneut der Streit über Schuldenerleichterungen das zähe Ringen um einen Durchbruch. Auch die Bundesregierung ist sich darüber nicht einig.