Griechenland Suche nach Überlebenden von Bootsunglück kurz vor Ende

17. Juni 2023 | Quelle: dpa

Dieses undatierte, von der griechischen Küstenwache am 14. Juni zur Verfügung gestellte Bild zeigt zahlreiche Menschen, auf dem Deck eines Fischerboots, das später vor Südgriechenland kenterte und sank. Bild: Bild: dpa

Nach dem Bootsunglück mit vermutlich mehreren Hundert Toten im Mittelmeer neigt sich die Suche nach Überlebenden dem Ende zu. Die griechische Küstenwache war in der Region auch am Samstag noch mit einer Fregatte, drei Patrouillenbooten und einem Hubschrauber im Einsatz. Allerdings erschwerten starke Winde die Arbeit. Hoffnungen auf die Bergung weiterer Überlebender gibt es praktisch keine mehr. Griechische Medien spekulierten, dass die Suche an diesem Wochenende nach und nach beendet wird.