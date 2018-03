Griechenland: Tsipras beruft seinen Vizepremier ins Wirtschaftsressort

Einen Wechsel gibt es auch an der Spitze des Ministeriums für Migration. Der bisherige Ressortchef Giannis Mouzalas geht, teils aus gesundheitlichen Gründen, wie man hört. Er stand wegen der menschenunwürdigen Zustände in vielen Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln aber auch international zunehmend in der Kritik. Seine Nachfolge tritt Dimitris Vitsas an, der schon in seiner bisherigen Rolle als Vize-Verteidigungsminister mit der Organisation der Flüchtlingsunterkünfte zu tun hatte. Das Migrationsministerium hat besondere Bedeutung: Wie kein anderer Staat in der EU ist Griechenland darauf angewiesen, dass der Flüchtlingspakt mit der Türkei nicht zusammenbricht. Sonst droht den Griechen eine neue Flut von Kriegsflüchtlingen und Armutsmigranten.