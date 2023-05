Griechenland-Wahl: Rückfall in alte Muster?

Auch die Ankündigungen des ehemaligen Ministerpräsidenten und nun neuen Herausforderer Alexis Tsipras klingen, als habe man nicht allzu viel aus der Misere gelernt. „Wir werden sofort den Mindestlohn auf 880 Euro erhöhen und bei allen Löhnen den automatischen jährlichen Inflationsausgleich einführen“, sagte Syriza-Chef Alexis Tsipras am Donnerstagabend bei seiner letzten großen Wahlkampfveranstaltung in Athen. Tsipras lockt Wähler, indem er Pensionisten eine jährliche 13. Monatsrente in Aussicht stellt. Auch an den Hochschulen und an den Krankenhäusern will er das Personal wieder aufstocken. Wie diese und viele andere staatliche Investitionen finanziert werden sollten, sagte er nicht. Auch Unternehmen, die im Laufe der Austeritätsprogramme privatisiert wurden, will Tsipras wieder verstaatlichen.