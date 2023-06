Neun Ägypter wurden als mutmaßliche Schleuser festgenommen. Am Montag sollen sie dem Staatsanwalt vorgeführt werden. Athen vermutet, dass die Festgenommenen Schleuser „niedrigen Ranges” sind. Die Drahtzieher sollen ihren Sitz in Ägypten haben, weitere Schleuser werden in Italien vermutet. Die Bande soll in den vergangenen Monaten 18 solche Überfahrten aus Nordafrika nach Italien organisiert haben, wie es bei der Küstenwache in Piräus hieß.