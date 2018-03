Griechischer Ex-Finanzminister: Yanis Varoufakis will neue Partei gründen

Varoufakis, den ein Analyst einmal als einen „John Maynard Keynes mit einem Hauch von Karl Marx“ beschrieb, galt in Kreisen der griechischen Linken als Starökonom. Mitunter irritierte er aber auch die eigenen Fans. Zum Beispiel mit jener denkwürdigen Homestory, die im März 2015 in Paris Match erschien und ihm international Spott und Häme eintrug. Das Lifestyle-Magazin präsentierte in aufwendig inszenierten Posen Varoufakis und seine Frau Danae in ihrem Penthouse an der Akropolis. Ein Foto zeigte Varoufakis im körperbetonten schwarzen T-Shirt beim Klavierspiel, ein anderes bei der Lektüre eines Buches – etwas peinlich: Es war sein eigenes. Mal posierte das Paar eng umschlungen auf der Dachterrasse, mal prostete es sich an einem opulent gedeckten Mittagstisch mit Weißwein zu. „So sieht die humanitäre Krise in Griechenland aus“, spotteten Twitter-Nutzer. Varoufakis hatte bei seinem Amtsantritt die Griechen zu einem „einfachen Leben“ angehalten.