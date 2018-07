US-Unternehmen in China halten aber nichts von Trumps Strategie. Die Strafzölle seien „kontrapoduktiv“, sagte der Vorsitzende der US-Handelskammer (AmCham) in China, William Zarit. „Es gibt keine Gewinner in einem Handelskrieg.“ Die 900 in China tätigen US-Unternehmen litten unter ungerechten Wettbewerbsbedingungen, aber wachsende Spannungen behinderten ihre Tätigkeiten in China. Beide Seiten sollten an den Verhandlungstisch zurückkehren.

China kritisierte die Strafzölle als Verstoß gegen Regeln der Welthandelsorganisation (WTO), die das Handelsministerium jetzt über die Entwicklung unterrichten will. Die USA verfolgten „Schikane im Handel“, was die Produktionsketten schädige, die Erholung der Weltwirtschaft beeinträchtige und Unruhe auf den globalen Märkten auslöse. „Es wird nicht nur nutzlos sein, sondern auch die Interessen der US-Unternehmen und Amerikaner schädigen“, sagte der Sprecher.