Großbritannien Anhörung: US-Seite will Assanges Auslieferung durchsetzen

21. Februar 2024 | Quelle: dpa

Für eine Freilassung Assanges setzen sich weltweit Menschenrechtsorganisationen und Journalistenverbände ein. Bild: Bild: dpa

Am zweiten Tag einer entscheidenden Anhörung zur drohenden Auslieferung von Julian Assange in die USA haben Anwälte der amerikanischen Seite ihre Argumente dargelegt. Ein Gericht in London soll entscheiden, ob dem Wikileaks-Gründer ein volles Berufungsverfahren zusteht. Für den 52-Jährigen wäre es die letzte Chance, sich vor einem britischen Gericht gegen seine Abschiebung zu wehren. Das US-Justizministerium will Assange wegen Spionagevorwürfen den Prozess machen.