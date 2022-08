Großbritannien Bericht deckt Hunderte Scheinehen im Zusammenhang mit Brexit auf

Dieses System sichert EU-Bürgerinnen und -Bürgern, die bereits vor dem Brexit in Großbritannien gelebt haben, weitgehend die gleichen Rechte zu wie vor dem EU-Austritt. Sie dürfen im Vereinigten Königreich arbeiten, wohnen und das Gesundheitssystem in Anspruch nehmen. Ehepartner jeglicher Nationalität konnten sich in diesem System ebenfalls bewerben und ein solches Bleiberecht gewährt bekommen.