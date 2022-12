Großbritannien Berichte: Mehrere Tote nach Bootsunglück im Ärmelkanal

14. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Immer wieder versuchen Migranten den Ärmelkanal in Richtung Großbritannien zu überqueren, wie hier im August. Bild: Bild: dpa

Bei einem Bootsunglück im Ärmelkanal sollen britischen Medienberichten zufolge mehrere Menschen gestorben sein. Nach Informationen von Sky News sollen auf dem in den frühen Morgenstunden in Seenot geratenen Boot mit Migranten an Bord rund 30 bis 50 Menschen gewesen sein, von denen einige nicht überlebt haben sollen, wie der Sender unter Berufung auf eine französische Quelle berichtete. Der „Telegraph” schrieb von mindestens drei mutmaßlichen Todesfällen. Eine offizielle Bestätigung der Todesfälle gab es zunächst noch nicht.