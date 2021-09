Großbritannien Brexit: London verlängert Übergangsfristen im „Würstchenkrieg“

Die britische Regierung will erneut einseitig die Anwendung von Brexit-Regeln für den Handel zwischen Nordirland und dem Rest des Landes aufschieben. Das teilte Brexit-Minister David Frost am Montagabend in einer Stellungnahme an das Oberhaus mit. Die eigentlich Ende des Monats auslaufenden Gnadenfristen werden verlängert, wie Frost schrieb. Damit solle der Raum für laufende technische Gespräche mit der EU geschaffen werden. Ziel sei es, einen „konstruktiven Prozess“ zu erarbeiten, um Probleme anzugehen, die man im Nordirland-Protokoll identifiziert habe.