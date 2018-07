Großbritannien : Brexit wird Hauptthema bei EU-Spitzentreffen im September

LondonDas Thema Brexit steht nach Angaben der britischen Regierung auf der Agenda für das Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs im September in Salzburg. Das teilte das Büro der britischen Premierministerin Theresa May nach ihrer Begegnung mit Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz am Freitag mit. Der EU-Gipfel in Salzburg werde sich zudem mit illegaler Migration beschäftigen. Die Premierministerin habe zugesichert, dass das Vereinigte Königreich in diesem Bereich weiter eng mit der EU nach dem Brexit zusammenarbeiten werde.