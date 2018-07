Großbritannien: Briten wollen Referendum über Brexit-Bedingungen

Der Kurs Mays eines weichen Brexit ist in ihrer eigenen Partei heftig umstritten. Hardliner fordern einen harten Schnitt nach einem EU-Ausstieg und lehnten den May-Plan als Verrat am Referendum ab. Aus Protest gegen Mays waren Brexit-Minister David Davis und Außenminister Boris Johnson zurückgetreten. Sie werfen May vor, der EU zu weit entgegenzukommen.