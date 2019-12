Großbritannien: Britische Brexit-Gesandte in Washington zurückgetreten

Die britische Brexit-Gesandte in Washington hat mit einer wütenden Attacke auf ihre Regierung in London ihren Rücktritt erklärt. Sie wolle nicht länger mit „Halbwahrheiten für eine Regierung hausieren gehen, der ich nicht traue“, erklärte Alexandra Hall Hall in einem Brief, der auf den 3. Dezember datiert ist und am Freitag vom US-Fernsehsender CNN veröffentlicht wurde.