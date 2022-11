Großbritannien: Britischer Finanzminister will offenbar 50-Milliarden-Pfund-Finanzlücke füllen

Der britische Finanzminister Jeremy Hunt versucht laut Insidern mit einem Sanierungsplan, ein 50 Milliarden Pfund tiefes Loch in den öffentlichen Finanzen zu stopfen. Rund 30 Milliarden Pfund sind demnach an Ausgabenkürzungen und 20 Milliarden Pfund an Steuererhöhungen vorgesehen, wie Reuters am Montag von zwei mit der Sache vertrauten Personen erfuhr.