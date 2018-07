Großbritannien: Britischer Minister kritisiert Anti-Trump-Demonstranten – „Haben sich blamiert“

Zahlreiche Menschen waren am Freitag in Großbritannien gegen Trump auf die Straße gegangen. Allein in London demonstrierten Zehntausende in der Innenstadt. Sie werfen dem US-Präsidenten Sexismus, Rassismus und Hass auf Homosexuelle vor. Trump war am Donnerstag und Freitag zu Besuch in Großbritannien, dabei traf er neben Premierministerin May auch Queen Elizabeth II. zu Gesprächen.